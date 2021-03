Da domani scattano le limitazioni della zona rossa

La Puglia, si veste di rosso da domani e fino al 6 aprile. Non è chiusura totale di tutte le attività ritenute non necessarie, come successe un anno fa, ma poco ci manca.

I divieti sono tanti, quelli previsti dall’ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza, e vanno dal divieto di spostarsi tra regioni, al di fuori del proprio comune, e persino all’interno della propria città se non per comprovate esigenze. E poi il coprifuoco totale dalle 22 alle 5 del mattino seguente. Resteranno chiuse le gelaterie, le pasticcerie, i ristoranti, a cui è però consentito il servizio a domicilio, e fino alla 22 l’asporto. Chiusi anche i bar, che potranno fare servizio a domicilio e l’asporto fino alle 18.

Rimarranno chiusi anche gli esercizi commerciali, salvo quelli di generi alimentari e di prima necessità. Potranno rimanere aperte le farmacie e parafarmacie, le edicole, i tabaccai. Tutti i servizi alla persona, come centri estetici e parrucchieri, dovranno rimanere chiusi, tranne le lavanderie e i servizi funerari. Le previste aperture per il 27 marzo di cinema, teatri e musei, sono rimandate, così come sono vietati le sagre e le feste. Anche per i mercati è prevista la sola vendita di generi alimentari e prodotti florovivaistici.

È consentita l’attività motoria in prossimità della propria abitazione e di svolgere attività sportiva solo all’aperto e in forma individuale.

Sono tutti provvedimenti che il Ministero ha voluto adottare per cercare di frenare la circolazione del Covid 19, che con le sue varianti, sta mettendo in difficoltà l’intero Paese.