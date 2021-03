Sono 11 le vittime del Covid a Giovinazzo

C’è purtroppo una undicesima vittima portata via dal Covid 19. Continua ad aggiornarsi il triste elenco di chi non riesce a superare le infezioni provocate dal coronavirus. L’ultimo decesso ha riguardato una donna di 66 anni. Attualmente sono 99 i giovinazzesi positivi al Covid, alcuni di essi hanno bisogno di cure specifiche per cui sono ricoverati negli ospedali dedicati.

Con l’istituzione della zona rossa è possibile che la diffusione del contagio venga limitato nelle prossime settimane, soprattutto perché le varianti, a cominciare da quella inglese, diventata predominante, si dimostra essere più aggressiva, anche verso i più giovani. Rimane essenziale il comportamento individuale, utile a circoscrivere la pandemia.