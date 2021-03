L’ordinanza del Ministro della Salute, la Puglia passa in «rosso»

L’Italia passa tutta in «rosso» nei giorni di Pasqua, nel frattempo da lunedì molte regioni cambieranno colore. Il nuovo decreto del Ministro della Salute Roberto Speranza, fissa fino al 6 aprile le nuove disposizioni. Tra le regioni a cambiare colore, la Puglia che passa dal «giallo» direttamente al «rosso» per effetto degli ultimi rilevamenti sull’andamento del contagio. I dati degli ultimi rilevamenti sono infatti incontrovertibili. L’Rt è a 1,23, l’incidenza media è a 206 per ogni 100mila abitanti. E questo significa ospedali sotto stress, terapie intensive occupate oltre il limite, nella sola giornata di ieri i ricoverati in quei reparti erano 174 con 12 nuovi ingressi, i pronto soccorso in tilt. E la curva è ancora in espansione. Secondo le previsioni potrebbe raggiungere il picco entro fine mese.

Con la decisione del Ministro Speranza, indotta dalle risultanze della cabina di regia, l’ordinanza firmata ieri dal sindaco Tommaso Depalma viene abbondantemente superata. O meglio resterà in vigore per soli due giorni. A questo punto non sarebbe meglio ritirarla quell'ordinanza?