Quasi tutto il vaccino ricevuto dalla Puglia è stato somministrato

La Puglia da lunedì sarà in zona rossa. I contagi continuano a salire in modo assai preoccupante. tutte le armi messe in campo fino ad ora non hanno sortito gli effetti desiderati. Rimane, insieme alla limitazione di qualsiasi attività, l'arma del vaccino. La Puglia è tra le regioni che più hanno dato corso alla campagna di vaccinazione seppur con qualche intoppo. Ad oggi quasi il 100 percento delle dosi ricevute è stato somministrato. Sono i numeri dell’altro bollettino, quelli della campagna vaccinale quotidianamente aggiornato. Numeri che dicono di oltre 410mila pugliesi che hanno ricevuto il vaccino, e tra loro 89mila ultraottantenni. Lo fa sapere l’assessore alla sanità Pierluigi Lopalco. «Le vaccinazioni proseguono a un ritmo spedito – ha affermato – presto saranno attive altre 20 postazioni all’interno della Fiera del Levante, il che consentirà di effettuare centinaia di vaccinazioni al giorno».

Ovviamente bisogna fare i conti con gli approvvigionamenti che, come abbiamo potuto constatare, non sono stati puntuali, causando ritardi che a questo punto nessuno può più permettersi. In più si è agginto il sospetto che il vaccino di Astrazeneca possa provocare effetti collaterali anche gravi. ma porpio su quel vaccino, Lopalco ricorda che la vigilanza sui segnali di possibili eventi avversi funziona. «Sono 16mila i pugliesi vaccinati con il otto bloccato di Astrazeneca – ha ricordato l’assessore – e non sono riferibili eventi straordinari. Le verifiche incrociate continuano».