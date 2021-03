Bar e ristoranti chiusi dopo le 18, vietato anche l’asporto. La nuova ordinanza di Depalma

Ha scelto la sala controllo della Polizia locale il sindaco Tommaso Depalma, per comunicare in diretta alla città la sua ultima ordinanza in tema di contenimento della diffusione del Covid 19. Poche parole che recepiscono in larga parte quelli che sono le decisioni già assunte sia dal sindaco di Bari Antonio Decaro, che le ordinanze della Regione. Sostanzialmente la nuova ordinanza di Depalma, che entrerà in vigore da domani mattina, impone la chiusura alle 18 delle attività di ristorazione, di bar e distributori automatici di bevande e alimenti, compreso l’asporto. Inoltre il provvedimento vieta la sosta in tutte le piazze e i luoghi di aggregazione. Piazze strade si potranno solo attraversare.

«È arrivata la terza ondata – ha detto nel corso della sua diretta - le varianti sono molto più aggressive e si diffondono più velocemente, non possiamo più fare passi falsi». Depalma promette maggiori controlli ma chiede anche senso di responsabilità da parte di tutti. «Sono ordinanze dolorose – ha detto ancora Depalma – ma dobbiamo tutelare la salute di tutti. Dobbiamo tenere duro. In questo momento non possiamo sbagliare».