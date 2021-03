Vietato in via precauzionale l’uso di un lotto del vaccino Astrazeneca

Febbre anche alta, mal di testa, sono gli effetti collaterali che il vaccino anticovid Astrazeneca ha provocato in chi ha ricevuto al prima dose. Effetti collaterali che spariscono nel giro di una giornata, ma che in qualche caso hanno avuto effetti più importanti. Tanto che hanno convinto l’Aifa, l’agenzia italiana del farmaco, a sospendere l’uso del vaccino. Anzi ha disposto di vietarne l’uso per il lotto che riporta la sigla ABV2856. Il divieto è stato immediatamente recepito dalla regione Puglia. In via precauzionale per il momento, come in tutta Italia, in attesa di ulteriori approfondimenti.

«Le attuali vaccinazioni – ha spiegato l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco – proseguiranno con altri lotti. Vogliamo tranquillizzare i cittadini: il sistema di sorveglianza attiva è stato attivato a largo raggio e non è necessario rivolgersi al sistema sanitario per informazioni sul numero di lotto di vaccino ricevuto.

I vaccini sono sicuri, sono l’unico mezzo conosciuto per stroncare la pandemia e questi alert dimostrano che il sistema di sorveglianza ha livelli altissimi a livello europeo». L’Astrazeneca è un tipo di vaccino che è stato largamente usato in Gran Bretagna. È stato somministrato a oltre 20milioni di cittadini. È possibile quindi che il solo lotto «incriminato» sia il responsabile degli effetti collaterali talmente importanti da far chiedere ulteriori esami di laboratorio.