Verifiche Abaco: l’Imu per il 2015 è dovuta solo sulle case di lusso

Buona parte delle famiglie giovinazzesi è alle prese con il dover dimostrare di essere in regola con il pagamento dei tributi locali. Tari e Imu, soprattutto, per gli anni che vanno dal 2014 in poi. Perché l’Abaco, l’agenzia che si occupa della riscossione dei tributi locali abbia intrapreso un’azione di verifica su così larga scala non è dato sapere. Ma quello che sta emergendo, è che ci sono incongruenze nelle richieste di verifica di non poco conto.

Con l’Imu, l’imposta sugli immobili per esempio, e in particolare per quanto dovuto nel 2015. Gran parte di chi ha ricevuto l’avviso di verifica del pagamento per questa imposta nei propri cassetti non troverà nulla. Perché proprio a partire da quell’anno, la tassa sulla prima casa fu soppressa, se non per gli immobili principali di lusso, quelli che rientravano nelle categorie A1, A8 e A9. Lo ricorda l’avvocato Lia Dagostino, in quegli anni consigliere comunale, che ha rispolverato una delibera approvata dalla massima assise cittadina, la numero 45 del 30 luglio 2015, che per l’appunto determinava aliquote ed esclusioni per il pagamento dell’imposta.

«A meno di aver posseduto nel 2015 un’abitazione di lusso, nulla è dovuto in termini di pagamento dell’imposta relativa all’Imu» è il commento della Dagostino. «Forse il Comune cerca di fare cassa chiedendo ai cittadini di pagare una imposta non dovuta, contando sul fatto che molti hanno dimenticato che quella tassa nel 2015 andava pagata solo per le abitazioni di lusso?» è la domanda che Dagostino pone.

L’importante per i contribuenti è che in caso siano chiamati a dare conto del mancato pagamento, venga ricordato che per il 2015 nulla è dovuto se non si rientra nelle categorie che prevedono le proprie abitazioni come di pregio.