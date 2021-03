Avvistata la pantera nera nella campagne di Giovinazzo

Si moltiplicano gli avvistamenti della pantera nera. Sarebbe stata avvistata ieri nelle campagne di Giovinazzo, in località «Bile» al confine con il territorio di Bitonto». A segnalarla un uomo di Palese, che l’avrebbe vista mentre ieri mattina intorno alle 11, raccoglieva asparagi selvatici in un campo in stato di abbandono. L’uomo, che ha subito segnalato l’avvistamento alla Polizia locale di Giovinazzo, ha riferito di averla vista in cima a una «pagghiara» una delle tipiche costruzioni a secco che punteggiano le campagne del nord barese. Il tempo di tornare versa la sua auto per recuperare il telefono cellulare, e il felino sarebbe scomparso alla vista.

«Abbiamo ricevuto questa segnalazione che ovviamente è stata denunciata e verbalizzata al Comando della nostra Polizia Locale – ha dichiara il sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma - Visto che il luogo dell’avvistamento collega la mia città con quella di Bitonto, sono in stretto contatto anche con il mio collega, il sindaco Michele Abbaticchio. Invitiamo tutti alla massima cautela e attenzione, soprattutto chi va in campagna per lavoro o per hobby, nel frattempo abbiamo già segnalato l’accaduto alla Prefettura di Bari».