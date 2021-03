Una firma per la legge antifascista Stazzena

Una proposta di legge di iniziativa popolare. È quella per cui numerose associazioni in tutta Italia stanno raccogliendo le firme. Ne serviranno almeno 50mila per presentare in Parlamento la «Legge antifascista Stazzema», questo il nome dato all’iniziativa, a ricordo del comune toscano dove, nella frazione di Sant’Anna, nel 1944 furono trucidate dai nazisti 560 persone inermi.

A raccogliere le firme a Giovinazzo è la sezione locale dell’Anpi, l’associazione partigiani d’Italia, dedicata a “Angelo Ricapito”, vittima anch’egli della violenza nazi fascista. «In tempi difficili come questi – scrive l’Anpi - è importante impedire che le idee e le parole che le veicolano, non siano volte ad aumentare odio, indifferenza e sopraffazione. È importante, soprattutto quando il tessuto connettivo della società civile sembra sciogliersi sotto il peso della sofferenza e della paura, vigilare sulla "pulizia" delle parole e dei concetti che stanno loro dietro».

Per chi volesse sottoscrivere la proposta di legge, l’appuntamento è per questa sera dalle 19,30 alle 21, presso la sede della Camera del Lavoro Cgil, in via Vernice, nei pressi del mercato giornaliero.