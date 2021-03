Emiliano: «Ci sono le premesse per misure più restrittive»

Anche il presidente Michele Emiliano mostra preoccupazione per la rapida risalita del contagio in Puglia. Sono numeri da «zona rossa» per le province di Bari e Taranto dove l’incidenza del contagio ha superato la sogia dei 250 casi ogni 100mila abitanti, il limite ritenuto critico dalla cabina di regia per far scattare le misure restrittive per contenere la diffusione del contagio. In particolare la provincia di Bari conta 323casi ogni 100mila abitanti, Taranto 285 casi. Con una crescita in percentuale che va dal 26 al 29 percento rispetto alla scorsa settimana. Non va meglio nelle altre province. Per questo Emiliano, in attesa dei provvedimenti che il Governo vorrà prendere, ha emanato una nuova ordinanza che prevede la chiusura della didattica in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado limitatamente alle province di Bari e Taranto. Per le altre province rimane in vigore quella in corso.

«Abbiamo mandato al ministro Speranza una nota su quello che è la terza ondata, ormai arrivata anche qui in Puglia – ha affermato Emiliano - In questa lettera preannuncio che stiamo superando tutti i parametri, specie nelle province di Bari e Taranto, ma anche Lecce e Foggia, dove i dati stanno salendo vertiginosamente per cui credo ci siano le premesse per passaggio da giallo ad arancione o a rosso in alcune zone».