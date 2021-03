Decaro: «Chiusure anticipate alle 19 e niente asporto dopo le 18 per evitare la terza ondata»

Lo aveva ipotizzato nelle scorse ore, adesso il sindaco metropolitano Antonio Decaro, vorrebbe passare all’azione chiedendo misure più restrittive per contenere la diffusione del Covid 19, in tutta la provincia di Bari dove il numero dei contagi è alto. Per questo Decaro si è rivolto al Prefetto, la dottoressa Antonella Bellomo, di convocare un comitato metropolitano per metter in campo misure più restrittive a prescindere dal «colore» della zona.

Una delle ipotesi al vaglio è quella di intervenire sulle chiusure serali degli esercizi commerciali. Ad esempio con il divieto di asporto dopo le 18 e la chiusura totale di tutte le attività di vendita alle 19. «La situazione sanitaria attuale – ha detto Decaro – impone provvedimenti più restrittivi». L’obiettivo, secondo il sindaco e presidente dell’Anci, è quello di evitare la terza ondata del contagio che porterebbe al collasso l’intero Paese. E inattesa di evoluzioni che possano riguardare tutta l'area metropolitana, il sindaco del Capoluogo ha emanato l'ordinanza che impone le chiusure anticipate per la città da lui amministrata.

«È un ennesimo sforzo quello che stima chiedendo ai cittadini – ha detto ancora Decaro – a cui deve corrispondere un altro molto più grande da parte di tutte le istituzioni e le categorie impegnate nella campagna vaccinale. Bisogna cambiare approccio. Restrizioni e vaccini sono l’unica soluzione per uscirne».