Riprende a salire la curva del covid a Giovinazzo

Torna a salire il numero dei contagiati da Covid 19 a Giovinazzo. Dai 102 casi riportati il 2 marzo, il numero è cresciuto fino a 110. Il nuovo dato è relativo al 7 marzo. Con una punta massima nel contagio, sempre in questi giorni, di 18 casi registrati il giorno precedente all’ultima rilevazione.

Sono complessivamente 815 i giovinazzesi che da inizio pandemia hanno contratto il virus. In quest’ultimo periodo l’età media dei contagiati si è abbassata. Il virus sta circolando di più tra le fasce giovanili, segno che la variante inglese sta colpendo anche Giovinazzo.

Le precauzioni per evitare di contagiarsi sono sempre le stesse e vanno dal distanziamento all’uso della mascherina. La tendenza della diffusione del Covid non è per nulla rassicurante. È possibile che già dai prossimi giorni possano essere adottate misure più stringenti per cercare di contenere al diffusione della pandemia.