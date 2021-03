La Puglia in «arancione»? Il sindaco Decaro ipotizza di sì

I contagi in Puglia aumentano, seconda la fondazione Gimbe in una settimana i nuovi casi sono cresciti del 30 percento, rispetto alla precedente. Per questo c’è da aspettarsi che la regione passi in «arancione». Ovviamente lo dovrà decidere la cabina di regia istituita presso il Ministero delle Salute, che come ogni venerdì fa il «punto» sulla diffusione del virus.

Una decisione che potrebbe però essere anticipata dalla decisione del sindaco metropolitano Antonio Decaro, che ipotizza la zona arancione per tutta la provincia nei fine settimana. Analoga decisione potrebbe essere adottata dalla provincia di Taranto. Le due province infatti, sono quelle che in questo periodo stanno subendo la maggiore incidenza del contagio.

Decaro comunque resta in attesa delle decisioni della cabina di regia. «Non abbiamo ancora nessuna comunicazione in merito – ha detto nel corso di una intervista a “Un giorno da pecora”, programma radiofonico della Rai - Immagino che come nel periodo natalizio, anche per quello pasquale potrebbero esserci delle strette per evitare gli spostamenti delle persone, e il conseguente aumento dei contagi, in un momento in cui la variante inglese si sta diffondendo molto velocemente».