Al via il concorso per tre Vigili urbani indetto dal Comune

I candidati sono 609, i posti per Vigili Urbani messi a concorso dal Comune di Giovinazzo sono 3. I vincitori andranno a rinforzare il corpo di Polizia Locale ormai ridotto al mimino da svariati anni, e alquanto «invecchiato». L’ultimo concorso infatti, risale a oltre 30 anni fa, da allora le carenze di personale sono state colmate solo con la mobilità volontaria. Le preselezioni del concorso si svolgeranno dal 17 al 19 marzo nelle sale dell’hotel Riva del Sole.

Sono previste due sessioni al giorno, la prima alle 10, l’altra alle 14,30, durante le quali i candidati dovranno affrontare due prove scritte e una orale. Le materie con le quali dovranno cimentarsi, vanno dal Diritto costituzionale e amministrativo, al Diritto civile e penale, dal codice della strada alla sicurezza sui luoghi del lavoro. Non mancano tra i requisiti chiesti agli aspiranti Vigili urbani, la conoscenza della lingua inglese e le nozioni di informatica, materie queste diventate ormai indispensabili per poter affrontare qualsiasi evenienza.

Viste le tante materie a cui il Corpo deve far fronte, il numero dei posti messi in concorso appare comunque limitato, ma ogni comune deve fare i conti con i propri bilanci, per questo anche tra nuovi vigili appaiono come manna dal cielo.