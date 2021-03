Vaccino anti Covid: l’85 percento delle dosi disponibili è stata utilizzata

Siamo a oltre l’85 percento dei vaccini disponibili somministrati con circa 351mila pugliesi che hanno ricevuto la prima dose, la metà ha completato il ciclo. Il dato è quello di domenica scorsa come fa sapere l’assessore Pier Luigi Lopalco. Tra i vaccinati sono quasi 69 mila gli ultraottantenni che hanno ricevuto la prima dose.

«Per conservare le scorte utili alla seconda dose del vaccino – ha sottolineato Lopalco – stiamo facendo un lavoro certosino di programmazione. Siamo tra le regioni italiane che sta utilizzando più velocemente tutte le consegne». Ai conteggi mancano però le vaccinazioni a domicilio per gli anziani non autosufficienti. Le agende sono ancora chiuse. Chi è riuscito a prenotare non ha ancora una data certa. A questo dovrebbero provvedere i medici di famiglia a seguito dell’Accordo sottoscritto con il dipartimento della salute. Saranno gli stessi medici a contattare i loro assistiti, non dovrebbe per questo essere più necessaria nessuna prenotazione dai Cup.

Nel frattempo si va completando la vaccinazione degli operatori scolastici e del personale sanitario, mentre sono in corso gli allestimenti dei centri che, in ogni comune, dovranno provvedere alla vaccinazione di massa. L’obiettivo è quello di non tenere le scorte in frigorifero ma di utilizzare nel più breve tempo possibile.

Nelle prossime settimane sono previste in arrivo grandi quantità di vaccino.