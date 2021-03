C’è stato il decimo decesso per Covid a Giovinazzo

Giovinazzo piange un’altra vittima per Covid 19. L’annuncio arriva direttamente dal sindaco Tommaso Depalma che, come dice, «non mi capacito come questi dolori non convincano coloro che continuano a sfidare il Covid con comportamenti assurdi». Sarebbe il decimo decesso ufficiale causato dal virus da inizio pandemia.

È la popolazione giovinazzese a chiedere maggiori controlli per scongiurare qualsiasi forma di assembramento. Controlli che non sembrano sortire gli effetti voluti, soprattutto nei fine settimana.