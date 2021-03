Siglato l’accordo con i medici di medicina generale, si attende l’accelerazione della campagna vacci

L’accordo tra la Regione e i medici di medicina generale è stato firmato. Il piano strategico vaccinale potrà proseguire e vedere un’accelerata grazie a quest’accordo.

«È un obiettivo importante - ha spiega l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco - che potrà essere rispettato in pieno grazie alla collaborazione dei medici di medicina generale e allo sforzo delle Asl se ci saranno forniture adeguate e costanti di vaccini da parte del Governo centrale. Abbiamo raccolto tanti suggerimenti per migliorare la nostra strategia. Partiamo subito e avremo a disposizione tutta la forza e la capillarità sul territorio dei medici di medicina generale che ci permetteranno di accelerare la vaccinazione. Ovviamente, quando arriveranno i vaccini».

Il primo obiettivo è quello di completare la vaccinazione degli ultraottantenni, sia per quelli che hanno già una prenotazione, sia per coloro che attendono la vaccinazione a domicilio. Già dal 15 marzo dovrebbe partire la vaccinazione domiciliare. Il farmaco destinato agli ultraottantenni sarà sempre il Moderna o il Pfitzer, vaccini che però hanno bisogno di mantenere la catena del freddo. Per questo il dipartimento delle politiche della salute sta provvedendo a stringere accordi con Federfarma per i servizi di logistica e distribuzione.