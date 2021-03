La ventiseiesima edizione della Giornata in ricordo delle vittime di mafia sarà virtuale

Non ci saranno marce e momenti di aggregazione, ma «Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie» si svolgerà ugualmente in quella piazza virtuale che è il web. Per la ventiseiesima edizione, il presidio di Giovinazzo di «Libera», che è dedicata a una delle vittime innocenti di mafia, Michele Fazio, mette a disposizione gli indirizzi internet https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr9dDW9iUe4ibX5LxCQuS0aGeKL2V8FDYgok4hr_VCezFa0g/viewform?usp=sf_link e https://forms.gle/DkcDV2HeaNLnWSqJ7, per chi vorrà partecipare alla manifestazione.

«È una giornata in cui ripartire per il nostro agire collettivo – scrive Libera - ponendo al centro il diritto fondamentale alla verità e il dovere di denunciare la presenza di organizzazioni criminali, mafiose e delle connivenze con politici ed imprese.

Leggere i nomi delle vittime, scandirli con cura, è un modo per far rivivere quelle donne e quegli uomini, bambini e bambine, per non far morire le idee testimoniate, l’esempio di chi ha combattuto le mafie a viso aperto e non ha ceduto alle minacce e ai ricatti che gli imponevano di derogare dal proprio dovere professionale e civile, ma anche le vite di chi, suo malgrado, si è ritrovato nella traiettoria di una pallottola o vittima di potenti esplosivi diretti ad altri. Storie pulsanti di vita, di passioni, di dolore, di amore per il bene comune e di affermazione di diritti e libertà».

«Vi invitiamo – prosegue il comunicato - come di consueto il 21 marzo a partecipare alla lettura dei nomi di tutte le vittime innocenti delle mafie. A beneficio della salute pubblica il presidio di Giovinazzo ha deciso di vivere questo momento collettivo attraverso la realizzazione di un video. Ciascuno potrà contribuire facendo un breve video in cui leggerà alcuni nomi. In base al numero degli interessati stabiliremo le modalità per la realizzazione del suddetto video. Aspettiamo adesioni entro il 6 marzo».