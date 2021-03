La Asl Ba annuncia la sua strategia per le vaccinazioni anti Covid su larga scala

Il pensiero è rivolto alla vaccinazione di massa, ai luoghi più idonei dove somministrare il siero, da individuare preferibilmente in ogni comune della provincia di Bari. Per questo la Asl Bari ha voluto illustrare la strategia ai 41 sindaci dell’area metropolitana di Bari. Lo ha fatto con il suo direttore generale Antonio Sanguedolce, con l’assessore alla sanità regionale, Pierluigi Lopalco, il direttore del Dipartimento di prevenzione Domenico Lagravinese il sindaco metropolitano Antonio Decaro.

«Ogni forma di programmazione dipende dalla disponibilità dei vaccini – ha esordito Lopalco – dobbiamo predisporre da ora le vaccinazioni che da fine marzo saranno aperte da una fascia più larga di popolazione, comprendente pazienti fragilissimi, servizi essenziali e soggetti divisi per età decrescente. Grazie alla collaborazione con Anci - ha aggiunto Lopalco - bisogna attrezzare strutture per ottimizzare il numero di operatori sanitari per vaccinare più persone contemporaneamente, quando passeremo a volumi più grandi da gestire».

Il sindaco di Giovinazzo Tommaso Depalma ha individuato, come già annunciato, un possibile luogo per la somministrazione dei vaccini, la sede della Fratres in via Marconi, è atteso il sopralluogo della Asl, oltre naturalmente all’ufficio igiene del Poliambulatorio di via Papa Giovanni XXIII, dove adesso si stanno somministrando i vaccini agli ultraottantenni. I requisiti richiesti per i centri di smistamento, dedicati alla campagna vaccinale su larga scala, sono di avere all’esterno facile accessibilità e parcheggi; all’interno spazi idonei per attesa e osservazione post vaccinazione, segnaletica dedicata, postazioni per la composizione dei vaccini, frigoriferi per la conservazione delle fiale, poltrone per le somministrazioni, servizi igienici e carrello di emergenza.

Le sedi, come sottolinea la Asl, saranno individuate sulla base di due criteri: almeno una per ambito territoriale distrettuale e con una distanza che non sia superiore ai 20 chilometri dal centro hub proposto. «Siamo pronti a raccogliere le disponibilità da parte dei sindaci per predisporre strutture idonee che si prestano da un punto di vista logistico e strutturale ad accogliere il maggior numero di utenti e ad accelerare i tempi della campagna vaccinale – ha spiegato il dg Sanguedolce – più grandi centri abbiamo e più aumenteremo l’ efficienza della performance vaccinale, fermo restando la disponibilità delle dosi. Le sedi hub sono da individuare insieme alle amministrazioni comunali in estrema sintonia e collaborazione, per ottenere ottimi riscontri su compliance e produttività vaccinale». Vaccinare su vasta scala significa avere la disponibilità di un gran numero dei personale sanitario abilitato, medici e infermieri che la Asl continua a reclutare. Un contributo importante potrà arrivare dalla Medicina generale, specie per fissare la partenza delle vaccinazioni domiciliari.

«Sono ottimista – ha dichiarato Lopalco - metteremo in campo anche i medici di Medicina generale, l’accordo sta per essere firmato, e presto saranno definite modalità e tempistica di questa collaborazione». «C’è già una disponibilità di 1500 tra medici, e presto - assicura Sanguedolce - sarà pubblicato un altro bando destinato ai professionisti in pensione che vogliano candidarsi ad eseguire le vaccinazioni». Il direttore del Dipartimento di prevenzione Domenico Lagravinese ha ribadito l’importanza di una logistica ottimale per assicurare un buon processo vaccinale. «Servono spazi ampi, personale sanitario per anamnesi veloce, e più postazioni per le vaccinazioni – ha chiarito Lagravinese ai sindaci - il percorso va valutato nella sua interezza. L’organizzazione alle spalle deve essere solida ma anche flessibile alle diverse esigenze del piano vaccinale e delle differenze tra le varie comunità».