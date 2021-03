Da domani sono sospese le attività didattiche per le vaccinazioni del personale scolastico

Il sindaco Tommaso Depalma ha firmato un’ordinanza con la quale, a partire da domani, verranno chiusi i plessi scolastici degli Istituti Comprensivi cittadini per permettere le operazioni di vaccinazione di tutto il personale scolastico.

Domani 4 marzo (dalle ore 11.00 in poi) e venerdì 5 (per l’intera giornata), sarà sospesa l’attività didattica dell’Istituto comprensivo «Don Saverio Bavaro - Guglielmo Marconi».

Nei giorni 8, 9 e 10 marzo sarà sospesa l’attività didattica dell’Istituto Comprensivo «S. Giovanni Bosco- Buonarroti».

Le richieste, partite dai Dirigenti scolastici dei plessi, sono state accolte favorevolmente dal sindaco.