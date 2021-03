La Puglia rimane in «giallo», ma l’attenzione è alta

La curva epidemiologica in Puglia scende da 5 settimane ma ci sono segnali di risalita

La buona notizia arriva dalla Gimbe, la Fondazione che collabora con il Ministero della Salute per il monitoraggio della pandemia. La curva epidemiologica in Puglia per la quinta settimana consecutiva è in discesa. Nella settimana compresa tra il 17 e il 23 febbraio, l’incremento