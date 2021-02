Scende ancora la curva del Covid a Giovinazzo

Scende ancora la curva del contagio a Giovinazzo. al 24 febbraio, data dell’ultimo aggiornamento fornito dalla Prefettura, i casi attivi sono 105. Sale quindi il numero di quanti hanno sconfitto il virus, ma questo non vuol dire che il Covid in città abbia smesso di circolare. Secondo le tabelle proposte sull’andamento dell’epidemia infatti, rispetto all’ultimo rilevamento ci sono stati altri 12 casi positivi. Per cui la prudenza dovrebbe essere ancora tanta, soprattutto per via della variante inglese, che appare più rapida nel colpire e diffondersi. Intanto si pensa alla campagna vaccinale.

A Giovinazzo l’ufficio igiene del poliambulatorio è attivo tre giorni a settimana per le vaccinazioni agli ultraottantenni. Soddisfano al massimo 60 richieste al giorno, per cui i tempi per coprire quella fascia di popolazione non sono purtroppo brevi. C’è poi da sciogliere il nodo di chi aspetta il vaccino a casa. Per loro le date per la somministrazione non sono ancora note, ma soprattutto le agende per le prenotazioni sono ancora chiuse. La Regione cerca per ogni singolo comune, un luogo idoneo per la somministrazione di massa del vaccino, in vista della terza fase della campagna vaccinale. Il comune ha individuato una propria sede, ma aspetta conferma circa l’idoneità.