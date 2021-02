La curva epidemiologica in Puglia scende da 5 settimane ma ci sono segnali di risalita

La buona notizia arriva dalla Gimbe, la Fondazione che collabora con il Ministero della Salute per il monitoraggio della pandemia. La curva epidemiologica in Puglia per la quinta settimana consecutiva è in discesa. Nella settimana compresa tra il 17 e il 23 febbraio, l’incremento percentuale del contagio è stato del 3,9 percento, rispetto alla settimana precedente che era di 4,6 percento. Di conseguenza scende anche il dato relativo alla incidenza del contagio, questa volta calcolato su due settimane, che passa dai 304 casi a 290 positivi per ogni 100mila abitanti. Come numero complessivo Gimbe riporta di 821 casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti.

Nell’analisi dei dati su base provinciale, la Fondazione registra il territorio di Taranto come quello che presenta il maggior incremento del contagio con un +5,4 percento nel periodo tra il 16 e il 23 febbraio con una incidenza di 430 positivi ogni 100mila abitanti. La curva epidemiologica sta però peggiorando nelle provincie di Brindisi, Lecce e Bari con un incremento dei contagi che è compreso tra il 4,4 e il 4,6 percento.