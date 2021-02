A San Pietro Pago è ancora emergenza percolato

«Tre anni dopo le prime denunce, la situazione nella discarica di San Pietro Pago è peggiorata, se non drammatica». Lo scrive Primavera Alternativa in un comunicato per rimarcare come il percolato, il liquido che si forma dalla fermentazione dei rifiuti, stia invadendo tutto il perimetro del sito, con il rischio che le falde acquifere rimangano inquinante.

«Grazie anche alle nostre denunce – scrive Pva - la Regione Puglia ha stanziato al Comune di Giovinazzo la somma di 800.000 euro per consentire di aspirare e smaltire regolarmente il percolato, nonché per eseguire le indagini preliminari sulle matrici ambientali. Nonostante questi fondi, dall’esame degli atti pubblicati in albo pretorio, parrebbe che l’ultimo intervento di aspirazione del percolato effettuato dal Comune risalga al lontano 10 giugno 2020». Da quel giorno nessun altro intervento di aspirazione del liquido sarebbe stato effettuato. «Per non parlare delle matrici ambientali – rimarca Pva – di cui non c’è nessuna traccia». Per questo Primavera Alternativa ha deciso di interpellare la Procura della Repubblica, il Prefetto, la Regione Puglia e la ASL «per richiedere, per quanto di rispettiva competenza, di porre urgentemente in essere le azioni più idonee a contrastare e/o annullare la minaccia di grave danno alla salute e all'ambiente e per verificare lo stato delle matrici ambientali».

Pva fa appello al diritto inalienabile alla salute dei cittadini giovinazzesi di fronte al quale, rimarca «la preoccupante ed inquietante situazione» e punta il dito verso «l’inerzia dell’Amministrazione cittadina».