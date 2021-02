Le sollecitazioni dei disabili accolte dall’Amministrazione comunale

Alla fine l’incontro tra l’amministrazione comunale e i disabili che chiedevano di rivedere il progetto per la realizzazione di una spiaggia raggiungibile con una rampa anche di chi è in carrozzina o ha problemi di deambulazione. Un incontro auspicato, atteso e anche rimandato, su cui le associazioni dei disabili non hanno mollato. Per far sentire le loro ragioni, per chiedere di rivedere il progetto proposto e finanziato, in parte dalla Regione, che come hanno sempre sostenuto, non sarebbe confacente alle loro esigenze.

A partecipare all’incontro, che si è svolto martedì sera nella sala San Felice, per l’amministrazione comunale gli assessori Michele Sollecito e Gaetano Depalo, per le associazione dei disabili Corrado Africano, Luca Mazzone, Marco Ivrea, Nico Giannocchero, Mauro Preziosa, Francesco Forenza, oltre a Davide De Leo dello Studioideam, lo studio di architettura che insieme a Mazzone ha individuato nella località «la Trincea» il luogo più adatto per la realizzazione della rampa d’accesso alla spiaggia. Progetto donato al Comune che è stato il punto d’avvio per immaginare una spiaggia per disabili. «Il Comune ha preso atto delle nostre istanze – hanno affermato i disabili intervenuti all’incontro – riconoscendo le potenzialità migliorative della nostra proposta da accogliere in fase di redazione del progetto esecutivo fermo restando la presenza dei vincoli di natura economica, tecnica e normativa derivanti dalle norme e dal bando regionale».

La priorità per tutti è quella di realizzare un’opera nel miglior modo possibile. «Inoltre - hanno sottolineato i rappresentanti delle associazioni dei disabili - l'amministrazione ha accolto il nostro invito, più volte ribadito, ad essere coinvolti attivamente nella discussione del progetto al fine di giungere ad un risultato quanto più accogliente e vicino alle necessità degli utenti con varie disabilità».

La disponibilità e l'apertura dell'amministrazione, che ha messo in guardia gli interlocutori sulla complessità delle normative e sulla tempistica non certo breve che il progetto deve affrontare, è stata accolta con favore. La stessa amministrazione comunale, poi, ha anche invitato le associazioni dei disabili a sostenere quella che appare come una sfida per raggiungere gli utenti finali non nel modo più breve, ma nel modo migliore.