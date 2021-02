C’è l’accordo con i medici di medicina generale per l’estensione della campagna vaccinale.

Avviato l’accordo con i medici di medicina generale per la somministrazione del vaccino anti covid. Lo fanno sapere l’Assessore Pierluigi Lopalco e il Direttore del dipartimento delle Politiche della Salute, Vito Montanaro. In linea di massima l’accordo prevede il coinvolgimento dei medici, su base volontaria, e anche quello dei medici di continuità assistenziale per le vaccinazioni per i pazienti in assistenza domiciliare, così come per il personale scolastico.

È in corso la definizione della fase organizzativa, con la previsione di estendere il più possibile la somministrazione del vaccino alla popolazione.