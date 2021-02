Scende il numero dei positivi a Giovinazzo, sono 123 come riporta il bollettino della Prefettura

È in lenta discesa la curva del contagio da Covid 19 a Giovinazzo. Secondo le ultime comunicazioni della Prefettura i casi attualmente positivi, riferiti al 17 febbraio scorso, sono 123. Quattro in meno rispetto alla rilevazione recedente, quella del 14 febbraio, ma nel frattempo di nuovi contagi se ne sono contati 12. Complessivamente i contagiati da inizio pandemia sono 722, a guarire sono stati 590. Ci sono poi i decessi, il numero ufficiale fornito dal sindaco Depalma è di 9.

Nella giornata odierna è cominciata anche la campagna di vaccinazione per gli ultraottantenni. A Giovinazzo il luogo preposto per le somministrazioni è l’ufficio d’igiene del poliambulatorio di Asl di via Papa Giovanni XXIII.