È partita la campagna vaccinale per il personale scolastico

«La scuola è il primo dei nostri servizi essenziali. Per questo dobbiamo fare in modo che il personale rientri in classe con estrema tranquillità». Sono le parole con le quali l’assessore alla sanità Pierluigi Lopalco ha salutato quello che per lui è il «vaccine day della scuola».

Le vaccinazioni per il personale scolastico sono cominciate ieri al Palacarbonara di Bari, ma già dalla prossima settimana saranno calendarizzate le date per la somministrazione di vaccini al personale scolastico di tutte le scuole di ogni ordine e grado della provincia di Bari. La priorità è stata data alle scuole per l’infanzia. «Finora - ha dichiarato Silvana Fiorelli del nucleo operativo aziendale della Asl Ba - circa 300 scuole hanno aderito alla manifestazione di interesse e, una volta messi a punto gli elenchi degli operatori che intendono vaccinarsi, procederemo con la programmazione delle somministrazioni, utilizzando tutte le sedi a nostra disposizione».

Nella prima giornata di vaccinazioni, ieri, sono state somministrate 200 dosi di Astrazeneca, entro domani saranno 800 gli operatori vaccinati. In contemporanea, sempre lunedì, partiranno le vaccinazioni per gli ultra ottantenni per, come l’ha definita Lopalco «una campagna vaccinale che passerà alla storia come la più grande del secolo».