Didattica integrata a distanza per tutte le scuole pugliesi a partire dal lunedì

Era attesa la nuova ordinanza del presidente della Regione, Michele Emiliano. C’erano state persino delle indiscrezioni, ma poi la firma dell’atto ha fugato ogni dubbio. Da lunedì 22 febbraio e fino al 5 marzo, tutte le scuole di ogni ordine e grado adotteranno la didattica integrata a distanza. Le lezioni in presenza rimarranno solo per gli alunni e studenti che presentano particolari disabilità e con bisogni educativi speciali, per i quali è necessaria la presenza in aula.

«La variante inglese del coronavirus così come le altre varianti che man mano si stanno registrando in Italia – ha dichiarato Emiliano - rappresentano un nuovo elemento di pericolosità per la salute pubblica, come ci dicono gli esperti, perché si trasmettono molto più velocemente. Con la nuova ordinanza sulla scuola cerchiamo di trovare un punto di equilibrio tra i due diritti costituzionali alla salute e all’istruzione». Lo scopo è quello di limitare il più possibile la circolazione del virus. Ma è anche quello di consentire agli insegnanti e al personale scolastico di ricevere il vaccino, la campagna per loro è cominciata ieri mattina, per consentire loro di tornare in aula in perfetta sicurezza e quindi per poter riprendere le lezioni in presenza.

La decisone è stata assunta dal tavolo tecnico a cui hanno partecipato anche le organizzazioni sindacali della scuola, che hanno accolto le decisioni prese. «Vogliamo – ha sottolineato l’assessore Sebastiano Leo - che le famiglie possano riportare i loro figli a scuola quando il piano vaccinale sul personale si completerà per ogni singolo plesso, a partire dall’infanzia. In questo modo possiamo ridurre le occasioni di contagi». La strategia messa a punto sarà condotta per gradi. Prevede 4mila punti di somministrazione del vaccino in 640 istituzioni scolastiche.

Entro lunedì i primi 800 operatori scolastici tra insegnanti e personale Ata, riceverà la prima dose del siero. La campagna di vaccinazione è partita dal Palacarbonara, nella cintura del capoluogo pugliese. «C'è preoccupazione per la circolazione del virus fra bambini e giovani – ha dichiarato dal canto suo Pierluigi Lopalco - ma anche una forte speranza nel ruolo della vaccinazione per far ripartire la società. La scuola, insieme agli altri servizi essenziali, è il cuore della nostra società: per questo motivo sarà nostro dovere accelerare questa fase del piano di vaccinazione».