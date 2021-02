Scende a 127 il numero dei contagi a Giovinazzo, ma il virus continua a circolare

Dal nuovo aggiornamento sull’andamento del contagio da Covid 19 a Giovinazzo, risultano 127 positivi. Il dato è quello del 14 febbraio. Numeri in discesa, nel loro complesso, ma da una superficiale analisi, dal precedente aggiornamento, quello del 9 febbraio, il contagio ha colpito altre 36 persone. Da inizio pandemia, poi i casi giovinazzesi sono 710. Al netto dei decessi, che potrebbero essere una decina o forse più, in questo caso i report non riportano questi numeri, a uscire dall’incubo del virus sono stati circa 570 contagiati. Adesso preoccupano le varianti, quella inglese, che ormai è conclamato sia presente in Puglia, c’è poi quello sudamericana e quella brasiliana.

«L’unico dato certo che possediamo – ha commentato il sindaco Tommaso Depalma - è la maggiore trasmissibilità delle varianti. Questo ci deve indurre a maggior prudenza e non mi riferisco solo al rispetto delle norme già note (mascherine, igiene mani, distanziamento) ma anche a comportamenti individuali che ognuno può mettere in atto evitando per quel che possibile ogni contatto superfluo». È dei giorni scorsi l’appello dei sindaci lanciato alle istituzioni sanitarie e alla Regione con cui hanno chiesto maggiori informazioni sulla diffusione delle varianti del virus. «Con l’arrivo del vaccino – ha concluso Depalma - pensavamo di vedere la luce in fondo al tunnel ma il virus corre ancora più veloce. Per questo motivo noi sindaci siamo impegnati a dare maggiore impulso alle nostre Asl per accelerare al più possibile ogni azione utile a poter vaccinare in fretta la popolazione. In queste ore ci stiamo confrontando con un ritmo serrato proprio perché la circolazione delle varianti potrebbe metterci in seria difficoltà ed è bene condividere subito la percezione di questo pericolo».