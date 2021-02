La mutazione del Covid fa paura. I sindaci chiedono chiarezza alla Asl

La variante inglese del Covid 19 è al momento la più temuta tra le mutazioni del virus. Perché benché non sia più letale rispetto alle altre varianti, ha una capacità maggiore di penetrazione. In altre parole è veloce nella sua propagazione e trova come veicolo privilegiato i giovani. Ormai è accertato che questa variante è presente in tutte le province pugliesi, così come in Italia, tanto da far temere una terza ondata della pandemia. Proprio su questi temi, alcuni dei sindaci pugliesi hanno voluto inviare al Dipartimento Asl di Bari, alla Direzione Generale e al Dipartimento Salute della Regione Puglia, una nota urgente, con la quale hanno chiesto informazioni e aggiornamenti sui presunti casi di variante presenti sui territori dei comuni.

«Già qualche giorno fa - ha dichiarato il sindaco Tommaso Depalma - in occasione della Conferenza dei sindaci della Città Metroplitana di Bari, abbiamo discusso delle difficoltà nelle comunicazioni da parte della Asl Bari su aggiornamenti, tempi e procedure da adottare in merito all’emergenza Covid19. Difficoltà che, in queste ore, sono diventate ancor più evidenti in merito alla diffusione di casi della cosiddetta “variante inglese” del virus Covid-19. Una notizia che, anche noi sindaci, abbiamo appreso direttamente dagli organi di stampa e che ancora non ci è stata confermata, nonostante vari tentativi di reperire notizie ufficiali».

L’ufficialità delle notizie servirebbe a far intraprendere azioni mirate per contrastare la maggiore diffusione del virus. Al di la delle dichiarazioni rilasciate nel merito dall’assessore alla sanità Pierluigi Lopalco, i sindaci «auspicano – come scrive Depalma- aggiornamenti in tempi brevi per poter innanzitutto informare correttamente la popolazione e quindi valutare e predisporre, qualora ci fossero conferme, ogni azione che tuteli i nostri concittadini».