L’appello a Lopalco: «siano vaccinati anche gli specialisti scolastici».

C’è un appello che il movimento politico «La nostra città Giovinazzo» vuole rivolgere all’assessore alla sanità pugliese Pierluigi Lopalco. È quello di rivedere il piano straordinario delle vaccinazioni anti Covid includendo nella seconda fase della campagna il personale scolastico addetto all’assistenza degli alunni disabili.

«Sarà stata una dimenticanza o una non perfetta organizzazione – scrive in una nota il movimento politico – Non si comprende il perché la categoria che si occupa della assistenza specialistica e all’interazione non sia stata inserita in questa fase negli elenchi di accesso alla vaccinazione». L’elenco degli operatori indicati dal gruppo politico indica gli educatori professionali, gli assistenti alla comunicazione, i tiftologi, ovvero coloro che si occupano dei ragazzi ipovedenti. Tutte professionalità che si occupano di assistenza specialistica e integrazione.

«Invitiamo la regione Puglia – conclude la nota – a porre rimedio e colmare questa grave lacuna che potrebbe avere conseguenze pericolose per tutti».