Provano a trafugare la cassaforte del supermercato ma gli allarmi mettono in fuga i ladri

Attraverso il parcheggio sotterraneo volevano accedere ai locali dove è posizionata la cassaforte del supermercato, ma è scattato l’allarme e il colpo è andato a vuoto. È successo ieri sera intorno alle 22,40. I malviventi per raggiungere il loro obiettivo non hanno esitato a praticare un foro nella parete. Ma evidentemente non hanno fatto i conti con i sistemi di allarme collegati con la centrale operativa dell’Ivri.

Sul posto sono arrivate immediatamente le pattuglie dell’istituto di sicurezza, che hanno segnalato quanto stava accadendo alle forze dell’ordine, ma i malviventi si erano già dati alla fuga. Dai sopralluoghi effettuati successivamente, parrebbe che i ladri non sono andati più in la del semplice buco nella parete.