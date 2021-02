Spiaggia per disabili: l’incontro negato per un progetto da rivedere

Dignità per i disabili è anche potersi muovere in completa autonomia. Di poter accedere dove tutti accedono, anche sulle spiagge. Senza il bisogno di assistenza, l'importante che le infrastrutture lo permettano. È quella dignità che diverse associazioni pugliesi chiedono. Vorrebbero spiagge adatte alle loro esigenze, che siano realizzate secondo quelli che sono i loro bisogni. Vorrebbero che la possibilità di muoversi in autonomia sia, come per tutti, anche un loro diritto. Sono questi i temi che hanno messo in campo chiedendo un incontro al Comune di Giovinazzo, il quale ha realizzato un progetto, non ancora definitivo, da realizzarsi in località «la Trincea». Progetto che è finanziato sia con fondi regionali che comunali.

Una semplice rampa che copre il dislivello dalla strada alla spiaggia, questa l'idea, ma che tanto semplice non è. Anzi non è per nulla confacente alle esigenze dei disabili. Lo dicono gli stessi futuri fruitori, quelli che quella rampa la devono percorrere. Vorrebbero farlo senza l'ausilio di nessuno. Per questo hanno provato a ridisegnare la struttura, con una pendenza più dolce e meno invasiva dal loro punto di vista. L'hanno ridisegnata e vorrebbero parlarne con il sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma. L'incontro è stato richiesto in via ufficiale e attraverso i canali burocratici. E qui arriva il colpo a quella dignità che troppe volte viene lesa, anche quando si pensa di andare incontro alle esigenze dei più fragili. Il primo cittadino ha risposto in prima battuta, succedeva a dicembre scorso, che se ne sarebbe parlato a inizio d'anno, dopo le festività natalizie. Il tempo è passato, ma Depalma, nonostante le sollecitazioni, di incontrare i disabili, di sentire le loro ragioni e le loro proposte, proprio non vuole sapere.

«I progetti in itinere non si possono modificare» è una delle risposte che il sindaco ha dato ai suoi interlocutori. «Una spiaggia per disabili esiste già a Giovinazzo, già parecchio utilizzata dai disabili». Un altro suo commento. Ma da voci certe, quella spiaggia la scorsa estate è stata frequentata solo pochissime volte da un paio di disabili. Giusto per vedere se fosse o meno realmente accessibile. Su quella stessa spiaggia adesso c'è persino un nuovo progetto, sempre dedicato ai disabili, che prevede un cospicuo finanziamento. Ma quella spiaggia che «esiste già» e che potrebbe essere migliorata, è indicata come «il sabbione», a detta degli stessi disabili è quanto di peggio si possa immaginare. Accessi proibitivi, scogli taglienti a pelo d'acqua che rappresentano un pericolo di non poco conto per chi non ha sensibilità nella gambe. Ma soprattutto l'accesso è possibile solo con con l’assistenza. Cosa che i disabili non vogliono.

«Vorremmo frequentare le spiagge come tutti - dicono e in ogni momento dell'anno. Non solo quando la spiaggia è presidiata personale “ingaggiato” apposta ». E questo vale soprattutto per la spiaggia in divenire, oggetto della discussione. Ma quello che fa più maschio ai disabili, è il disinteresse che il sindaco ha mostrato nei loro confronti. Rinviando prima l'incontro richiesto e successivamente, senza nessun garbo istituzionale, ritenendolo inutile. Pensare che un comune come quello di Giovinazzo possa permettersi un «disability manager» è utopia, perché allora non ascoltare dalla viva voce dei disabili quali sono le loro reali esigenze? Quali le problematiche e quali le difficoltà? Può invece tutto questo diventare terreno di scontro? E poi, perché non pensare che una spiaggia per disabili a Giovinazzo, «fatta ad arte», possa diventare un esempio per tutta la Puglia, visto che le associazioni che la chiedono sono ramificate in tutta la regione?