Il dramma dei migranti nei Balcani, se ne parlerà domani in un incontro online

La diocesi di Molfetta, Ruvo, Terlizzi e Giovinazzo scende in campo per l’emergenza umanitaria in Bosnia Erzegovina. Nel campo di Lipa, nel nord est del Pese, migliaia di migranti sono bloccati in condizioni disperate per le basse temperature che raggiungono i – 10 gradi e per le forti nevicate che stanno caratterizzando questo scorcio d’Inverno.

La Caritas italiana, insieme ad altre associazioni no-profit, è impegnata nella distribuzione di vestiario invernale e di legna da ardere ai migranti. Per questo la Caritas diocesana, in occasione della «Quaresima di Carità», chiede a tutta la comunità di sostenere i migranti che percorrono la rotta balcanica. Una rotta meno conosciuta ma altrettanto costellata di tragedie. Per riflettere su questo tema domani alle 18, la diocesi, attraverso il proprio sito internet, www.diocesimolfetta.it, e attraverso tutti i propri canali social, trasmetterà un incontro dal titolo: «Quaresima di carità – il dramma dei migranti lungo la rotta balcanica».

Ad introdurre la conferenza sarà don Cesare Pisani, direttore Caritas Diocesana. Interverranno l’avv. Edgardo Bisceglia, vicedirettore Caritas Diocesana e la dott.ssa Laura Stopponi, Responsabile Ufficio Europa di Caritas Italiana, testimone diretta di quanto sta accadendo in quei territori non lontani dal confine italiano. E per dare un sostegno concreto ai migranti in transito lungo quella rotta, che spesso fuggono da guerre, persecuzioni e in cerca della protezione internazionale, il Vescovo, don Mimmo Cornacchia, invita la comunità a devolvere le offerte di Quaresima ai fratelli in difficoltà. Offerte che possono essere devolute direttamente in parrocchia oppure tramite il conto corrente della diocesi il cui iban è IT35X07601 04 0000 00020 878708 con Causale: Emergenza Migranti Rotta Balcanica.