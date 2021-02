Migliorano i numeri del Covid a Giovinazzo, ma non troppo

Scende a 139 il numero dei contagiati giovinazzesi. Anche se in realtà è un numero che, seppur inferiore a quello dato con l’ultima rilevazione fatta il primo febbraio, è tornato a crescere. Leggendo i dati forniti dalla Prefettura infatti, il 3 febbraio i positivi erano scesi a 122. Le rilevazioni successive, quelle del 6 e dell’8 febbraio, i contagi erano scesi addirittura a 67. Per poi risalire il giorno dopo, il 9 febbraio a 139, con 29 nuovi contagi, contati proprio quel giorno. Numeri che si sono raddoppiati in sole 24 ore.

Complessivamente da inizio pandemia sono 674 i giovinazzesi che hanno contratto il virus. Oltre 500 i guariti, ma ci sono anche dei decessi. Non pochi. Secondo le notizie ufficiali sarebbero 9, ma abbiamo contezza di qualche decesso in più, almeno un paio negli ultimi giorni. Quello che non sappiamo è quanti concittadini sono ricoverati in ospedale, e quanti di loro in terapia intensiva. Sappiamo che ci sono, ma questi dati non vengono forniti ufficialmente. Quello che sappiamo è che il Covid 19 morde ancora anche a Giovinazzo.