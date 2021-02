Tra calcoli e colori c’è solo confusione

Calcoli sbagliati, conteggi da rifare, il colore della regione da rivedere. In una sola parola «confusione». E si perché le notizie che quotidianamente sono diffuse, non appaiono in linea con le dichiarazioni altrettanto puntuali ma troppo spesso contraddittorie delle autorità regionali e della sanità pugliese. La settimana scorsa le previsioni erano per la Puglia in zona gialla, ma Michele Emiliano preferiva rimanere arancione. Poi lo stesso presidente ha chiesto il riconteggio dei dati auspicando alle minori restrizioni, ma l’assessore alla sanità Pierluigi Lopalco ha sottolineato che il rischio è ancora elevato. I contagi sono ancora troppi, ma nel frattempo i guariti improvvisamente salgono ad un ritmo di oltre 2mila al giorno.

In tutto questo marasma di numeri, percentuali, dichiarazioni, ad essere confusa è soprattutto la popolazione pugliese, che nel giro di poche ore vede accendersi una luce, con tutto da riorganizzare, ma senza sapere se effettivamente la condizione di «giallo» continuerà, oppure cambierà nel breve volgere di qualche giorno.



Confusione, dicevamo, che si aggiunge alla stanchezza di tutti, di chi lavora, di chi ha una attività propria. E adesso c’è il pericolo che in zona arancione molti siano tentati di allentare la presa, di assumere comportamenti poco prudenti. È quello che non dovrebbe succedere per non ritrovarci tutti a vestire colori che non ci piacciono.