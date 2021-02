La Puglia da domani si veste di «giallo»

La Puglia scende sotto la soglia critica per i posti letto in terapia intensiva. Dal 37 percento occupati al 5 febbraio scorso, 7 punti in più rispetto al margine di sicurezza indicato dal Ministero della Salute, a un paio di punti in meno rispetto a quella soglia. Un «calo» dovuto a un riconteggio dei posti nei reparti di rianimazione, in cui entrano i 130 posti letto attivati dalla Protezione civile a fine novembre ed esclusi dai calcoli fin qui trasmessi.

Per questo il Governo regionale ha chiesto al Ministero della Salute di riconsiderare i parametri per le attribuzioni dei colori e della valutazione del rischio. E il Ministero, al termine di una riunione conclusasi nella tarda serata di ieri, alla luce delle correzioni dei dati, ha decretato l'ingresso in zona gialla per la Puglia. Con la zona gialla è consentito muoversi all'interno dei confini regionali senza il bisogno di esibire unaautocerticazione. Ma questo dalle 5 alle 22. Il coprifuoco, oltre le 10 di sera permane. La zona gialla significa che i bar e irstoranti potranno tornare ad accogliere ai tavoli i propri clienti. e questo principalmente significa una boccata d'ossigeno per la categoria professionale che più di altre ha dovuto soffrire le limitazioni imposte dalla pandemia.