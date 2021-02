Entro fine febbraio sono attese oltre 237mila dosi di vaccino

Comincia a delinearsi la seconda fase della campagna di vaccinazione in Puglia. Il vaccino potrà essere prenotato tramite i Cup o nelle farmacie, come hanno annunciato l’assessore alla sanità Pierluigi Lopalco e il Direttore del dipartimento salute Vito Montanaro, a partire dall’11 febbraio. Sarà sufficiente presentare la tessera sanitaria, senza prescrizione medica.

«La Puglia sul Piano vaccinale è pronta, siamo pronti al massimo impegno possibile» hanno affermato. La cabina di regia per la campagna vaccinale ha in Michele Conversano il suo coordinatore. «È al lavoro da sempre – ha affermato ancora Lopalco - non ha voluto ufficializzare dati e date, perché si aspettavano informazioni precise dal Ministero. In tutti i comuni sono stati individuati degli ambulatori per la vaccinazione grazie anche alla disponibilità dei sindaci, mentre la vaccinazione per il personale delle scuole sarà fatta nei plessi scolastici e i dirigenti scolastici dovranno raccogliere le adesioni. Allo stesso modo per le forze dell'ordine saranno i comandi provinciali a produrre gli elenchi».

La precedenza in questa seconda fase sarà data agli ultraottantenni, per loro la data di inizio della vaccinazione è il 22 febbraio, e al personale scolastico. A seguire saranno vaccinati coloro che convivono con patologie gravi. Le Usca effettueranno le vaccinazioni a domicilio per chi non è autosufficiente.

Entro il 28 febbraio, fa sapere sempre Lopalco, in Puglia arriveranno 237.450 dosi di vaccino. Per la maggior parte sarà distribuito il siero Pfizer, oltre 111mila dosi, quasi 42mila dosi del Moderna e circa 85mila di AstraZeneca. Sono stati individuati gli ospedali, uno per provincia, destinatari delle dose. Per la provincia di Bari è il Giovanni Paolo II.