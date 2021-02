Al via questa mattina le operazioni di bonifica a Torre Gavetone

Sarà bonificato oggi, a partire dalla 10, il tratto di mare di fronte a Torre Gavetone ,al confine tra Giovinazzo e Molfetta, dai presunti ordigni bellici rinvenuti sotto costa. Ad operare saranno gli specialisti dello Sdai, i subacquei demolitori della Marina Militare, che trasporteranno gli ordigni al largo, in area di sicurezza, dove dovranno decidere se farli brillare o semplicemente disinnescarli. Per questo la Capitaneria di Porto, ha emesso una nuova ordinanza che vieta lo stazionamento e il transito nelle aree dove si svolgeranno le operazioni per almeno 100 metri dai punti che saranno segnalati dal personale chiamato ad intervenire. Il divieto avrà valore fino al termine delle operazioni di bonifica.