Prosegue la campagna vaccinale ma con qualche ritardo

Gli ultimi aggiornamenti recitano che in Puglia sono state somministrate 137.242 dosi di vaccino sulle 150.275 dosi arrivate. Pari al 91,3 percento delle disponibilità. Più a rilento di quanto preventivato, la campagna di vaccinazioni prosegue. Già da oggi potrebbero cominciare le somministrazioni agli ultraottantenni. Ma, in attesa delle nuove forniture, e soprattutto per assicurare le seconde dosi a chi ha già ricevuto la prima somministrazione, quella che è considerata la seconda fase della campagna vaccinale potrebbe slittare di una settimana. Dovrebbero, il condizionale è d’obbligo, essere consegnate 70mila dosi a settimana proprio a partire da oggi. In attesa il sevizio sanitario nazionale sta predisponendo tutto per assicurare il proseguimento delle vaccinazioni con meno intoppi possibili. Complessivamente entro fine febbraio sono attese oltre 180mila dosi. Non basterebbero per completare la seconda fase vaccinale che, a detta dell'assessore alla sanità pugliese, Pierluigi Lopalco, potrebbe concludersi a fine marzo.