La Capitaneria di Porto di Molfetta ha interdetto tutte le attività a Torre Gavetone

Torre Gavetone, località al confine tra Giovinazzo e Molfetta. In quello specchio di mare è noto ci siano, adagiati sul fondale, ordigni bellici risalenti al secondo conflitto mondiale. Spesso si susseguono le segnalazioni di rinvenimenti che mettono subito in allarme la Capitaneria di Porto.

Uno di questi allarmi è scattato in queste ore. Per uno o più ordigni segnalati sotto costa. E di conseguenza i vertici della Guardia Costiera di Molfetta, hanno emesso una ordinanza «con effetto immediato e sino al termine delle operazioni di messa in sicurezza» del tratto di mare, vietando «la navigazione, lo stazionamento, l’ormeggio, le attività di immersione ed ogni altra attività connessa con i pubblici usi del mare». Non è stato dato nessun tempo per la scadenza dell’ordinanza. Le operazioni di bonifica, saranno i subacquei della Marina Militare a operare, sono sempre complesse e pericolose, visto che si tratta di esplosivi a tutti gli effetti ancora efficaci.