Rischio alto, la Puglia rimane arancione

La Puglia, rimarrà «arancione», come l’Umbria e la provincia autonoma di Bolzano. La classificazione è di «rischio alto», secondo i parametri dettati dal Ministero della Salute. Solo la settimana scorsa il rischio era ritenuto moderato, ma evidentemente, non essendoci stati progressi negli ultimi giorni, la cabina di regia voluta dal Ministero ha consigliato di alzare la soglia del rischio.

L’Rt, l’indice di trasmissibilità del virus, rimane sotto 1, ma i posti letto in ospedale e soprattutto in terapia intensiva sono sopra la soglia critica. Solo ieri la Puglia ha fatto registrare il maggior numero in Italia di nuovi ingressi nelle reparti di rianimazione. 21 nuovi accessi che portano a 168 il numero dei pazienti che necessitano di interventi come la ventilazione forzata.