In discesa la curva del contagio a Giovinazzo

Arrivano nuovi aggiornamenti dal fronte del coronavirus a Giovinazzo. Il numero degli attualmente positivi è sceso a 122. Secondo quanto riferito dal sindaco Tommaso Depalma, i dati sono stati aggiornati dalla Prefettura e per questo sono usciti dai report alcuni tra i positivi rilevati a novembre, perché guariti. Ma il dato, essendo in discesa, non deve rassicurare. Infatti nella sola giornata del 3 gennaio, data a cui si riferisce l’aggiornamento, sono stati registrati altri 10 nuovi casi. Così come manca un aggiornamento sul numero dei decessi, che ufficialmente sono 9, ma a cui, per esempio, si dovrà aggiungere una nuova vittima, la cui scomparsa risale a ieri.

Nel frattempo il Comune ha provveduto ad approvare gli elenchi dei beneficiari dei buoni spesa. Dalle 433 domande inoltrate, ne sono state approvate 428. Le altre 5 evidentemente non rispondevano ai requisiti necessari per accedere al beneficio. Tra sabato e domenica, fa sapere il sindaco, i buoni saranno consegnati a domicilio dal Ser Molfetta. Contemporaneamente è stato aggiornato l’elenco degli esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa. A breve sarà divulgato il manifesto riepilogativo.