L’eccesso di zelo che fa carta straccia della privacy

Non deve mai succedere, ma succede troppo spesso. Non deve mai succedere che si facciano nomi e cognomi di persone che per motivi di salute, o di altro, devono essere protetti dalle regole sulla privacy. Ma troppo spesso succede che pur non facendone i nomi, si diano dettagli che fanno della privacy carta straccia. Soprattutto in questo lungo periodo, con la pandemia che incombe, con la paura del contagio.

E così succede che, partendo da una informazione «istituzionale» non corretta, si arrivi a indicare con esattezza, senza ombra di dubbio, attraverso quei dettagli, una specifica persona. Succede che grazie a questa informazione non corretta parta la caccia all’untore. Succede ancora che si faccia sentire chi è colpito o meno dal virus, come persona da evitare, o peggio, che debba sentirsi in colpa. Tutto questo è successo a causa della comunicazione istituzionale dell’ultimo aggiornamento sulla diffusione del virus a Giovinazzo.

È bastato indicare una scuola, o una parte di essa, come oggetto di sanificazione e con gli alunni a casa per un contagio riscontrato, invece che un settore diverso di quella stessa scuola, che subito sono partite telefonate, accuse, peri chissà cosa poi, rimbrotti. Insomma, chi ha subito tutto questo, sempre per un errore di comunicazione, per un eccesso di zelo, per quella auspicata trasparenza, si è trovato al centro di un uragano. È possibile dare le corrette informazioni in modo asettico?

Noi di Giovinazzolive ci sforziamo di farlo ogni giorno. Lo facciamo riferendo i semplici numeri. Chiediamo con forza che ci vengano forniti quotidianamente i dati, questo si, ma non ci interessano le circostanze del contagio, chi ha infettato chi. E se sappiamo nomi e circostanze, li tacciamo. Per rispetto. Dovrebbe essere così, sempre, a partire da quella comunicazione istituzionale che si appella alla trasparenza. Ma ogni tanto si sfora, si va oltre. E quando succede, inconsapevolmente, per superficialità, o altro, bisognerebbe avere il coraggio di scusarsi pubblicamente o quanto meno di rispondere alle sollecitazioni degli inconsapevoli protagonisti di queste vicende.

Ma questo pare non essere un esercizio di buona educazione.