Multe e verbali grazie alle fototrappole.

Foto trappole in azione per scovare chi abbandona i rifiuti per strada o nell’agro giovinazzese. E multe per coloro che sono stati immortalati dalle immagini del sistema di rilevamento. Negli ultimi giorni gli agenti della Polizia Locale hanno elevato sei verbali ad altrettanti trasgressori per aver abbandonato illegalmente i rifiuti domestici nei cestini stradali e lungo le vie di campagna, in particolare in località Pietre rosse. Per quest’ultimo caso è stata comminata la sanzione più elevata, 600 euro, per chi invece ha abbandonato la spazzatura dentro a ai piedi dei cestini stradali la multa è stata di 100 euro. Per lo stesso importo è stato elevato un verbale per la mancata pulizia del posteggio al mercato settimanale.

«Nonostante non sia facile – ha dichiarato il sindaco Tommaso Depalma - piano piano stiamo andando a colpire chi abbandona i rifiuti nella nostra città e nelle nostre campagne. E ringrazio ancora una volta quei cittadini che continuano a segnalarci le zone più critiche perché, con l’amore che dimostrano nei confronti di Giovinazzo, ci aiuteranno con la rotazione delle foto-trappole a beccare questi sciacalli inqualificabili che spero di impoverire finché non capiranno il male che fanno alla comunità e al bene comune». Parole dure quelle del sindaco, poco istituzionali, ma tant’è.