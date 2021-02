Il Tar condanna il Comune per aver negato i permessi a una Rsa

Giovinazzo poteva avere una Residenza per anziani, ma il Comune ha negato i permessi. Per questo la «Nemesi srl», la società che aveva fatto richiesta, individuando le aree idonee alla costruzione della struttura in zona tipicizzata come Aree di servizio, aveva fatto ricorso al Tar. Il Tribunale amministrativo con una sentenza pubblicata lo scorso 4 gennaio, ritenendo infondate le motivazioni espresse per il diniego dei permessi, ha condannato il Comune al pagamento delle spese processuali quantificate in 1.500 euro.

Tutto nasce il 3 agosto scorso, con la decisione del Terzo settore di respingere la richiesta della costruzione di una Rsa da 30 posti letto per soggetti non autosufficienti e altri 10 per persone affette da demenza. Motivo del diniego «il contrasto con la strumentazione urbanistica vigente». Un motivo su cui il Tar ha eccepito dichiarando che l’insediamento progettato ricade in «Aree attrezzate di servizio pubblico». Di qui l’annullamento dell’atto di diniego e la condanna alla refusione delle spese legali.

«Siamo alle solite – il commento del Comitato per la salute pubblica - Ma questa volta è ben più grave. Ci capita spesso – in verità da qualche tempo con molta meno enfasi di un tempo – di vedere le autocelebrazioni di Sindaco e assessori vari. E spesso per le cose più futili. Ma quando si tratta di cose serie, nulla: zitti e muti. Altro che trasparenza. E così è stato nei mesi passati a proposito della vicenda del Dirigente del III settore prorogato sciaguratamente in servizio contro legge. E così è stato nei mesi passati a proposito della sciagurata vicenda del Dirigente del III settore prorogato sciaguratamente in servizio contro legge. Tanti elogi al suo disinteressato attaccamento alle mansioni, ma non una parola su questa vicenda e su questo diniego condannato dal Tar».

«Ma Giovinazzo non ha bisogno di una RSA? - chiede il Comitato - Con la disgraziata situazione in cui versa ancora, a distanza di anni, la Casa di riposo? Quali sono stati i motivi per quel diniego così manifestamente infondato? O vi sono altre ragioni che hanno portato a quella decisione comunque sballata?».

Di mezzo non c’è solo la possibilità per anziani non autosufficienti e disabili di poter avere assistenza senza doversi allontanare dalla loro città, ma anche la conseguente ricaduta occupazionale, per non parlare di quell’indotto che comunque gravava intorno alla casa di riposo San Francesco di cui ormai rimane solo il ricordo.

«È mai possibile– chiosa il Comitato - che Giovinazzo debba rimanere all’oscuro di cose così importanti nei tempi così eccezionali segnati, tra l’altro, dalla pandemia? È mai possibile che su partite così importanti debba calare un assurdo sipario?».