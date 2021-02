In calo il numero dei contagi a Giovinazzo, ma il virus continua a circolare

Scende a 170 (circa) il numero dei positivi da Covid 19 a Giovinazzo. 15 in meno rispetto all’ultimo rilevamento. Lo ha fatto sapere il sindaco Tommaso Depalma, attraverso un video che ha affidato alla sua pagina socia istituzionale.

Con la sua comunicazione ha fatto anche sapere che la scuola San Giovanni Bosco rimarrà chiusa fino a venerdì per le sanificazioni, in quanto uno degli alunni è risultato positivo al virus. Così come due intere classi della Marconi sono in quarantena fiduciaria. Depalma ha anche ufficializzato il numero delle vittime del Covid, sarebbero 9, oltre ai tanti giovinazzesi che sono ricoverati negli ospedali anche nelle terapie intensive. Segno della drammaticità del contagio troppo spesso sottovalutato come ha voluto far intendere. Una considerazione tratta dai troppi assembramenti nelle piazze della città, troppi giovani, a suo dire che non rispettano le minime prescrizioni per limitare il contagio.

Nei giorni immediatamente successivi al Natale, il numero dei contagi è cresciuto esponenzialmente, e ci sono interi nuclei famigliari che hanno contratto l’infezione che, se per i giovani potrebbe rivelarsi senza o con pochi sintomi, per gli anziani e le persone fragili, potrebbe rivelarsi con estrema gravità. Per questo l’appello alla prudenza e a non abbassare mai la guardia anche se la Puglia dovesse entrare in zona gialla dalla prossima settimana.