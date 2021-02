Al di la degli annunci e degli spot che mostrano gli addetti al lavoro per ripulire dai rifiuti le strade di campagna, la situazione dell’agro giovinazzese, soprattutto quelle zone più a ridosso del centro abitato continuano ad essere ricettacolo di ogni genere di immondizie. Lo sa bene il nostro affezionato lettore che continua a denunciare quel degrado che non sembra avere fine. E lo dice con parole e fotografie che non lasciano dubbi.

«Come si dice? - il suo commento piuttosto ironico - Non c è peggior sordo di chi non vuol sentire.... È allora repetita iuvant! Continuo le mie passeggiate, in solitaria, con il mio amico a 4 zampe, in tempo covid, e sorpresa, il 2 febbraio, ho visto la complanare sud di Cola Olidda ripulita! Non credevo ai miei occhi! Così ho deciso di inviarvi le foto! Miracolo... tutto ripulito.... A ben pensarci forse ho sognato».