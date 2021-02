La postazione del 118 di Giovinazzo al freddo da mesi

Sono arrivate le telecamere del «Quotidiano Italiano» di Bari per alzare il velo su quanto, forse, erano in tanti a sapere. La sede giovinazzese di via Marconi del posto del 118, nei locali dell’Istituto Vittorio Emanuele, non ha riscaldamento. O meglio gli impianti non funzionano da mesi, nonostante le segnalazioni e i solleciti degli operatori. Con tanta ironia, Antonio Loconte, l’inviato del «Quotidiano», come si vede nel video pubblicato anche su youtube, ha fatto dono agli operatori presenti nella sede della classica borsa dell’acqua calda. Un modo per sdrammatizzare, o per incidere di più con il suo servizio? Fatto sta che in qualche modo ha colto nel segno.

Il sindaco Tommaso Depalma, infatti, ha subito offerto la massima solidarietà agli operatori, augurandosi una risoluzione tempestiva. Specificando anche che la struttura entro cui ha sede la postazione del 118, è di proprietà della Città Metropolitana di Bari, mentre la postazione ricade sotto la gestione della Asl Bari.